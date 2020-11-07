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Gündem 1 ayda 120 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

1 ayda 120 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ekim ayında gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik operasyonlara açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:38:00 -
1 ayda 120 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, geçen ay kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere 10 bin 230, şehirlerde 1539 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 92’sinin PKK/KCK, 24’ünün DEAŞ, 4’ünün sol terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 700 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 422’si tutuklandı. Operasyonlarda, 96 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi, 79’u ağır ve uzun namlulu 136 silah, 50 mayın/EYP, 99 el bombası, 350 kilogram patlayıcı, 17 bin 550 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

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