1 Aralık'tan itibaren kaldırılıyor! Facebook'tan tarihi hamle

Facebook profilinize bakanlar inancınız, cinsiyetiniz, adresiniz ve siyasi ideolojiniz hakkında direkt bir şekilde bilgi edinemeyecek. Bu düzenleme 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Teknoloji endüstrisi ile ilgili haber yayınları yapan TechCrunch Editörü Aisha Malik kendisine bir Facebook yetkilisinin ulaştığını ve ona şu sözleri sarf ettiğini belirtti:

"Bu değişikliğin arkasındaki neden Facebook'un kullanımını kolaylaştırmak. Gezinmeyi ve kullanımı kolaylaştırma çabalarımızın bir parçası olarak cinsiyet, dini görüş, siyasi görüş ve adres gibi önemli olan bilgi alanlarını kaldırıyoruz. Bu alanlara kendi bilgilerini ekleyen kişilere bu alanların kaldırılacağını belirten bildirimler gönderiyoruz. Bu değişiklik hiç kimsenin kendisiyle ilgili olan bu bilgileri Facebook'un başka bir yerinde paylaşma özgürlüğünü engellemeyecek. Herkes bu bilgileri kendi profilinde yazıyla, videoyla veya fotoğrafla paylaşabilir."