1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca uyardı

Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durumu açıkladı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi vefat etti. Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Aralık koronavirüs tablosu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.'' ifadelerini kullandı.