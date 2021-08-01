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Yaşam 1 Ağustos koronavirüs tablosu | Güncel korona vaka sayısı
Yaşam

1 Ağustos koronavirüs tablosu | Güncel korona vaka sayısı

Korona bugün kaç vaka var? Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya başladı. Hal böyle olunca vaka sayıları daha yakından takip edilmeye başlandı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-08-01 21:30:00 -
1 Ağustos koronavirüs tablosu | Güncel korona vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı salgının ilk gününden itibaren güncel verileri paylaşıyor. Artan vaka sayıları sebebiyle güncel tablo yakından araştırılmaya başlandı. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç 1 Ağustos?

1 Ağustos koronavirüs tablosu | Güncel korona vaka sayısı

1 Ağustos 2021'de 251.224 test yapıldı. 20.890 vaka tespit edilirken 96 kişi yaşamını yitirdi. 5.539 kişi ise sağlığına kavuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 7 milyon 208 bin 438 doz aşı uygulandı.

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