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Siyaset '1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!
Siyaset

'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!

Flash TV Yayın Yönetmeni Hakan Aygün “1. Ağızdan duydum” diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve olası kabinesini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:33:00 -

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kesinlikle aday olacağını belirten Aygün, Millet İttifakı’nın da kabine modelini açıkladı.

Kabine'de kimler olacak?

Aygün kabinede İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun da Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapacağını söyledi.

Akşener adeta başbakan gibi çalışacak

Hakan Aygün Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta Başbakanlık yapar gibi görev alacağını belirtirken, Ali Babacan’ın 'ekonomi'den sorumlu olacağını, Davutoğlu’nun AB’den, Temel Karamollaoğlu’nun da 'teknoloji’den sorumlu olacağını açıkladı.

Kabine seçim öncesi açıklanacak

Hakan Aygün ayrıca Kılıçdaroğlu'nın seçimden önce kabine üyesi adayları bu şekilde ilan ederek seçime gidileceğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

sukru

Milli savunma bakanı,nı osman baydemir,içişleri bakanı,nıda pervin buldan yaptılarmı kabine tastamam yapılmış olur
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