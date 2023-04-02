1 adet soğanın fiyatı pes dedirtti! Hem de market zincirinde

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşların en çok dert yandığı konuların başında geliyor. Denetimler her ne kadar artırılsa da temel gıda maddelerindeki fahiş fiyatların önüne geçilemiyor.

Fiyatı 30 liraya dayandı

Bunun son örneklerinden biri de soğan fiyatlarında yaşandı. Hemen hemen her evde olması gereken soğanın kilo fiyatı 30 liralara kadar dayandı.

Adet fiyatı 7 lira

Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın kilo fiyatının yanında adet fiyatı da dikkat çeken boyutta. Ünlü bir zincir marketten alınan 1 adet soğanın 7 lira 25 kuruş olması pes dedirtti.



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