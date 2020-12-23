1-1’lik beraberlik sonrası Alanyaspor’dan açıklama

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, maça arzulu başladıklarını söyledi. Tokatlı, “Maçı genel olarak devrelere bölmeden değerlendirirsek, çok güzel, arzulu futbol oynayan, son haftalarda çıkışta olan takıma karşı oynadığımız oyundu. Ona rağmen girdiğimiz pozisyonlar, topun bizde kalması, topa sahip olma, coşku, arzu her şey ön plandaydı. Onun için oyuncularımızı kutluyoruz. Biz 3 haftadır çarşambaları da maç oynuyoruz. Ona rağmen verdiğimiz mücadele, tempo, fizik gücümüz, oyun arzusu, şevki bizde hep ön plana çıktı. Özellikle son düdüğe kadar galibiyeti kaçıran takımdık. Bir tek eksik olan 2’nci goldü. Onun için bu mücadelelerinden dolayı özellikle oyuncularımızı kutluyoruz. Onların arzusu, isteği, yetenekleri ön planda. Karakterlerini ortaya koyuyorlar. Bizler için bu ilerisi için ümit verici noktadır” dedi.