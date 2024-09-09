09.09.1977: Hafız İsmail Zekâi Sarsılmaz'ın vefatı (Hacı Bayram Camii İmamı)

İsmail Zekâi Sarsılmaz Hocaefendi, 01.07.1897 tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. Babası Mustafa Efendi, annesi Zeliha Hanım’dır. Konya merkez ilçe Bâb-ı Aksaray Mahallesi nüfusunda kayıtlıdır. İlk tahsilini Akif Paşa İlkokulu’nda Aladağlı Tevfik Efendi’den yaptı. Hafızlığını Aziziye Camii imamı Ahmed Efendi’den tamamladı.

1909’da Konya’da açılan Islah-ı Medâris’e girdi. Burada Zeynel Abidin Efendi, Rıfat Efendi, Ahmed Ziya Efendi, Hasan Kudsi Efendi ve Ali Kudsi Efendi’den okudu. Konya Islah-ı Medaris’in mescidinde görev olarak üç yıl burada müezzinlik yaptı. Islah-ı Medaris 1917’de kapanınca, Konya Dârü’l-Hilâfe Medresesi’ne girerek buradan mezun oldu. Millî Mücadele yıllarında askerliğini Antalya’da çavuş olarak yaptı.



1922’de Aziziye Camii’ne müezzin oldu. 10 yıl Aziziye Camii’nde imamlık görevini sürdürdü. Ramazanlarda, bayram günlerinin seher vakitlerinde okuduğu naat, ilâhi, salâ ve ezanlarla tek başına Konya halkını vecd ve istiğraka boğardı. Coşkun mizacı, bıkmak, usanmak bilmeyen okuma aşkı ve yeteneği kendisini herkese sevdirmişti.Ali Ulvi Kurucu, kendisinden iki yıl ders aldığı hocası Hafız Zekâi Efendi’yi şöyle anlatır: 1930’larda Konya’da koro halinde ilâhi, mevlid, kaside okuyan ve okutturan tek şahıs, Aziziye camii müezzini Zekai Efendi idi. Sesi çok güzeldi. Makam bilir kabiliyetli bir zattı.







Zekai Efendi, Kıbrıs’ta görev yaptığı camilerin minber, mihrap ve duvarlarına ayet-i kerime ve hadisi şerif hattı nakşederdi. Bunlardan biri de Magosa Lala Mustafa Paşa Camii minberindeki ta’lik hattıyla yazılan; (Elâ bi-zikri’llâhi tatmeinnü’l-kulûb) “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 13/28) ayet-i kerimesidir.

Zekai Efendi, 15 yıl Medine’de Medresetü’n Nücah’ta Kur’an-ı Kerim öğretmenliği yaptı. Daha sonra Bab-ı Cibril‘e nakledilerek dini ilimler, Kur’an-ı Kerim ve musiki öğretmenliği yaptı.



Pek cömert bir insan olan Zekâi Efendi, Ankara Hacı Bayram Camii’nde imamlık yaptığı sıralarda, her sabah namazından sonra cemaatten bir kısmını kendi evine kahvaltıya davet eder, gitmekten çekinenleri ise zorla götürürmüş. Hele hele Konya’dan gelen misafirleri hiç bırakmaz, mutlaka kendi evinde misafir edermiş. O kadar ki, ev halkı misafirlerine yemek hazırlamak ve hizmet yetiştirmekte güçlük çekerlermiş.



İstiklal Madalyası sahibi Hâfız Zekâi Efendi, 09.09.1977 yılında vefat etti. Ankara Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği’nde metfundur. Osmanlıca el yazısı ve imzalı bir ilahiden onun hat konusunda da son derece yetenekli olduğu anlaşılmaktadır. (Dr. Metin Erkaya)