09.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...09 Nisan 2019 Salı 07:00
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْۜ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِراً عَل۪يماً
"Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir."
(Nisa Suresi, âyet:147) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
- Karın büyüklüğü (göbek bağlamak),
- Çok uyku, (maddi ve manevî) tembellik
- Ve yakîn (iman) zayıflığıdır."
(Suyuti, Fethu'l-Kebir, 1/58)
YORUM YAZ