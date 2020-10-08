08.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِه۪ وَمَنْ اَسَٓاءَ فَعَلَيْهَاۜ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur.

Senin rabbin kullarına asla haksızlık etmez."

(Fussilet Suresi - 46) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Başta Kur’an’ın ilk muhatapları olmak üzere bütün insanlığa Allah’ın evrensel bir yasası hatırlatılmaktadır. “Doğru ve yararlı iş” diye çevirdiğimiz metindeki sâlih kelimesi, Allah’ın varlığına ve birliğine inanıp O’nun hükümlerine göre yaşamak; mümkün olduğunca çok sayıda insana, hatta diğer canlılara ve doğaya yararlı olabilecek şeyler yapmak; meşrû ölçüler çerçevesinde herkesle barış ve uzlaşma içinde olma çabası göstermek gibi yapıcı davranışları içine alan geniş kapsamlı bir kavramdır.

Âyete göre bu şekilde doğru ve yararlı işler yapan bir kimse,bu dünyanın bazı ârızî şartları yüzünden hak ettiği iyiliği elde edemese, hatta iyilik ettiği halde sıkıntı çekse bile– nihaî planda asla haksızlığa uğratılmayacak, iyiliklerinin karşılığını bulacak; aynı şekilde kötülük işleyenler de cezalarını çekeceklerdir. “Senin rabbin kullarına asla haksızlık etmez” ifadesi, bir bakıma bu hususta ilâhî bir teminat anlamıtaşımaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 719

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Cennette büyük bir köşk vardır; ismi cömertler köşküdür."

(Münavi, Feyzu’l-Kadir, II/469, Hadîs No: 2324)