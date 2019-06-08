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08.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:52
08.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَۚ

"O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler."

(Yasin Suresi, âyet:55)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Benim (kıyamet günündeki) havuzum, kardan daha beyaz, baldan daha tatlıdır.”

(Buhari, Menakıb, 23; Müslim, Taharet, 26; Tirmizi, Tefsir, 108)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:52
  1. 08.06.2019 Günün âyet ve hadisi

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