08.06.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَۚ "O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler." (Yasin Suresi, âyet:55) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) “Benim (kıyamet günündeki) havuzum, kardan daha beyaz, baldan daha tatlıdır.” (Buhari, Menakıb, 23; Müslim, Taharet, 26; Tirmizi, Tefsir, 108)

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