08.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...08 Haziran 2019 Cumartesi 09:52
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَۚ
"O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler."
(Yasin Suresi, âyet:55) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Benim (kıyamet günündeki) havuzum, kardan daha beyaz, baldan daha tatlıdır.”
(Buhari, Menakıb, 23; Müslim, Taharet, 26; Tirmizi, Tefsir, 108)
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