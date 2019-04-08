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08.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Nisan 2019 Pazartesi 07:45
08.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ف۪ي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُواۜ وَمَا يَز۪يدُهُمْ اِلَّا نُفُوراً

"Biz, bu Kur'ân'da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık.

 Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır." 

(İsra Suresi, âyet:41)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
 
TEFSİRİ:

Kur’an, başta ilk muhatabı olan Mekke’nin putperest topluluğu olmak üzere insanları Allah’a ve diğer itikad esaslarına inanmaya, Allah’a kulluk etmeye ve insana yaraşır bir hayat sürdürmeye çağırdığı gibi genellikle bunun delillerini, gerekçelerini de sağduyulu ve iyi niyetli her insanın kavrayabileceği şekilde açıklar.
Buna rağmen Kur’an’ın çağrısına uymak şöyle dursun, gerçekler karşısında nefret duyguları kabaranlar da olmuştur ve olmaktadır.
Aslında âyet, insanoğlunun söz konusu açıklamalar üzerinde iyice düşünerek bu güçlüğü aşabileceklerine işaret etmektedir. Fakat bâtıl inançlar, ön yargılar ve bayağı arzular gibi olumsuz motiflerin etkisinden kurtulamayanlar düşünce kabiliyetlerini de sağlıklı kullanamazlar.
 
 
 
ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Hesap gününde cehennem getirilir.

 Cehennemin yetmiş bin dizgini ve her bir dizgini çeken yetmiş bin de melek vardır.”

(Müslim, Cennet 29)

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 07:45
  1. 08.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. İsra 41
  3. cehennem
  4. yular
  5. ihtar
  6. ikaz

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