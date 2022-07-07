  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 07.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-07 05:12:00 -
07.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهٖيمَةِ الْاَنْعَامِؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَـهُٓ اَسْلِمُواؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتٖينَۙ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar  üzerine Allah’ın adını ansınlar.

 Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir ilahdır.

 Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin.

 Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!"

 (Hac Suresi - 34)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyette geçen ve “Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseler” diye çevirdiğimiz “muhbitîn” kelimesine, “gönlü Allah’a yönelmekle huzur bulanlar, içtenlikle tövbe edenler, alçak gönüllü kimseler, haksızlık etmeyen ve haksızlığa uğradığında da özverili davrananlar” gibi mânalar da verilmiştir (Taberî, XVII, 161).



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

 “Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse, bizim mescidimize yaklaşmasın!” 

 (İbn-i Mâce, Edâhî, 2; Ahmed, II, 321)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23