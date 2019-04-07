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Seçim 2019 Sayfası

07.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Nisan 2019 Pazar 08:34
07.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 هَٓا اَنْتُمْ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَك۪يلاً

"Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz;

ama kıyamet günü Allah’a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak?

(Nisa Suresi, âyet:109)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
 
 
ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
 

“Sizin en hayırlınız, hayrı dokunması umulan ve kötülüğünden emin olunan kimsedir.

 En kötünüz de hayrı dokunması umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayandır.”

 (Tirmizi, Fiten, 76)

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 08:34
  1. 07.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Nisa 109
  3. hayırlı
  4. hayırsız
  5. kötülük
  6. elinden ve dilinden emin olmak

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