06.06.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَن۪ٓي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب۪ينٌۙ وَاَنِ اعْبُدُون۪يۜ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَق۪يمٌ "Ey Âdemoğulları! Size "Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur" dememiş miydim?" "Nitekim o şeytan sizden nicelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz!" (Yasin Suresi, âyet:60-61) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

(Not: Şeytan resmi temsilidir.)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "Allah, helal kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever." (Suyuti, Camiu’s-sağir, 1/499) (Suyuti, Camiu’s-sağir, 1/499)





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