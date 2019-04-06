06.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...06 Nisan 2019 Cumartesi 07:13
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةًۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلاً
"Zinaya yaklaşmayın!
Çünkü o hayâsızlıktır, çok kötü bir yoldur."
(İsra Suresi, âyet:32) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Zina eden kişi zina ettiği sıra, mümin olduğu halde zina etmez.
Hırsızlık yapan kişi hırsızlık ettiği sıra, mümin olduğu halde hırsızlık etmez.
İçki içen kişi içki içtiği sıra, mümin olduğu halde içki içmez."
(Buhari, Esribe, 1)
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