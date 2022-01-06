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İSLAM 06.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

06.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:05:00 - 2022-01-06 08:10:31
06.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَلْقِيَا فٖي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنٖيدٍۙ

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرٖيبٍۙ

اَلَّذٖي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهاً اٰخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدٖيدِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

(Ve şu emir gelir:) “Atın cehenneme her inatçı kâfiri! İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah’ın yanına başka bir tanrı daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba!”

 (Kâf Suresi, 24-25-26)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Cehenneme gireceklerin yüzlerine karşı hüküm okunurken hangi suçlardan ve günahlardan dolayı bu cezayı hak ettikleri ibret verici bir üslûpla açıklanmaktadır: Küfür ve inkârda inat ve ısrar etmek, iyiliği engellemek, hak tanımamak, hakka tecavüz etmek, insanların inançlarını sarsmak için faaliyet göstermek, hepsinden ağır olarak da tevhid inancından sapmak, Allah’a ortak koşmak.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü   eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar."

(Kenzu’l-Ummal, H. No: 8069)

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