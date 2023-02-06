06 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فٖي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فٖي كِتَابٍ مُبٖينٍ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.

O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir.



Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."

(En'âm Suresi, 59) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



Kulun Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişemez.



O mevkiye erişinceye kadar Allah, onu hoşuna gitmeyen (iptilâ ve musîbetler)le imtihan eder.”



Kaynak: Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, II, 292