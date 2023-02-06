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İSLAM 06 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

06 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-02-06 07:58:00 -
06 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فٖي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فٖي كِتَابٍ مُبٖينٍ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.

O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir.

Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."

 (En'âm Suresi, 59)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

Kulun Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişemez.

O mevkiye erişinceye kadar Allah, onu hoşuna gitmeyen (iptilâ ve musîbetler)le imtihan eder.”

Kaynak: Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, II, 292

 

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