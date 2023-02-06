06 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فٖي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فٖي كِتَابٍ مُبٖينٍ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.
O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir.
Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."
(En'âm Suresi, 59) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Kulun Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişemez.
O mevkiye erişinceye kadar Allah, onu hoşuna gitmeyen (iptilâ ve musîbetler)le imtihan eder.”
Kaynak: Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, II, 292