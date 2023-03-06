06 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَالْكِتَابِ الْمُبٖينِۙ

اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ فٖي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرٖينَ

فٖيهَا يُفْرَقُ كُـلُّ اَمْرٍ حَـكٖيمٍؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Aydınlatan kitaba yemin olsun!"

"Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız."

"Her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.”



(Duhân Suresi - 2-3-4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:

Bu âyetlerde “bütün işler”in o gecede ayrıldığından söz edilmiş olmakla beraber özellikle Kur’an’ın o gecede ayrıldığı açıklanmaktadır; yani “O gece bütün hikmetli işlerin ayrıldığı bir gecedir; Kur’an da işte o gecede ayrılmıştır” denilmektedir. “Ayrılma” kelimesinin öncesinde ve sonrasında “indirme” ve “gönderme” zikredildiğine göre, kelimenin buradaki mânası da açıklanmış olmaktadır. Allah’ın emriyle veya bir başka yoruma göre Allah’ın emri (işi) olarak ayrılan / gönderilen / indirilen şey Kur’an’dır.

Ayırmaktan maksat indirmek, Cebrâil ve Hz. Peygamber aracılığı ile insanlara göndermektir. “İndirme ve gönderme” yanında “ayırma ve ayrılma” kelimesinin de kullanılması, ister Kur’an olsun, ister hükmü verilmiş, zamanı gelmiş diğer hikmetli işler olsun hepsinin, bir bütün içinden ayrılarak kuvveden fiile, kaderden kazâya, takdirden tekvîne, bilgi ve tasarıdan gerçekleştirme ve yaratmaya geçirildiğini anlatma amacına yöneliktir. Nitekim İsrâ sûresinde (17/106) Kur’an’ın bütününden ayrılan parçaların yeri ve zamanı geldikçe Hz. Peygamber’e gönderilmesi aynı kelime ile “ayırdık” denilerek ifade edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yukarıda meâli verilen ve açıklanan altı âyette Kur’an’la ilgili olarak şu önemli nitelik ve özellikler, âdeta altları çizilerek açıklanmıştır:

1. Kur’an, Allah’ın üzerine yemin edeceği kadar önemli bir kitaptır;

2. Onu Allah göndermiştir;

3. Şerefi ve önemine lâyık bir mübarek gecede göndermeye başlamıştır;

4. Allah insanlık tarihi boyunca peygamberler ve kitaplar göndererek kullarına doğru yolu göstermiş, onları uyarmıştır. Kur’an da bu seriden bir rehber, bir irşad ve uyarı kitabıdır;

5. Bütün bu nitelikleriyle o Allah’ın bir rahmetidir; kullarına olan sevgi ve merhametinin bir eseridir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 791-792









ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın.

Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun.

Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar:

“Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim...” buyurur.”



Kaynak: İbn Mâce, H. no: 1388





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