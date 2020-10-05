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İSLAM 05.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-05 08:35:00 -
05.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُٓوا اٰيَاتِه۪ وَلِيَتَذَكَّرَ اُو۬لُوا الْاَلْبَابِ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik."

 (Sâd Suresi - 29)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Allah Teâlâ peygamberine kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’i göndermiştir ki insanlar onu okuyup dinleyerek âyetleri üzerinde düşünsünler de doğru inanca ulaşmanın, erdemli ve yapıcı işlerle meşgul olmanın nihaî anlamda kendileri için tek kurtuluş yolu olduğunu anlasınlar.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran."

(Tirmizî, Birr, 55)

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