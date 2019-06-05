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05.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
05.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ 

"Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin.

 Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir."

(Kasas Suresi, âyet:56)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 

ALLAH RASULÜ'NDEN    (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

 "Allah Teâla sizin yüzlerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”   (Müslim)

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
  1. 05.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. kasas 56
  3. mallar
  4. kalpler
  5. hidayet

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