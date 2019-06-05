05.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...05 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
"Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin.
Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir."
(Kasas Suresi, âyet:56) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Allah Teâla sizin yüzlerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim)
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