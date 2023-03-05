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İSLAM 05 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-03-05 07:04:00 -
05 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فٖي نُفُوسِكُمْؕ اِنْ تَكُونُوا صَالِحٖينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابٖينَ غَفُوراً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kalplerinizdekini en iyi bilen rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır.

 (İsrâ Suresi - 25)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 


TEFSİRİ:

Kuşkusuz ibadet ve ana babaya saygı her şeyden önce bir kalp ve gö­nül işidir. İbadet ve itaat, insanın içindeki inanç, istek, sevgi ve bağlılıktan kaynaklanırsa bir değer taşır. Âyette “Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir” ifadesiyle bu hususa işaret edilmiştir.

Öyleyse insan öncelikle ruhen “sâlih” olmalı, yani ruhunda güzel duygular, niyetler geliştirmeli, iç dünyasını düzeltmelidir. O zaman Allah bu şekilde iç dünyasındaki yanlışları silip atanlara af ve mağfiretiyle muamele edecektir (Şevkânî, III, 249).
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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 478

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa, ona sevdiğini söylesin."

Kaynak: Ebû Dâvud, Edeb 122, (5124); Tirmizî, Zühd 54, (2393)

GÜNÜN SÖZÜ:

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