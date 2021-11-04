04.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فٖي كَبَدٍؕ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



“Hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık.”

(Beled Suresi - 4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Ayette geçen kebed kelimesi “acı, sıkıntı, zahmet” gibi anlamlara gelmektedir. Bu da insanın, doğduğu günden öleceği güne kadar az veya çok sıkıntılar, ihtiyaçlar, acılarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu gösterir. “Hayat mücadelesi” ifadesinin genel kabul görerek kullanılması da insanın dünya hayatının “mücadele” şeklinde özetlenebileceğini göstermektedir.

Bu durum aynı zamanda insana mücadele gücü ve iradesi de kazandırmaktadır. Âyetlerde ayrıca Hz. Peygamber’in karşılaşacağı güç şartlara, müşriklerin ona uygulayacağı baskılara ve bunlara kendini hazırlaması gerektiğine de bir işaret olduğu anlaşılıyor.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:625







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Haramdan sakın; insanların en çok ibadet edeni olursun.



Allah Tealanın sana kısmet olarak verdiğine razı ol; insanların en zengini olursun.



Komşuna iyilik et; (gerçek) mü´min olursun.



Kendin için sevdiğini insanlar için de sev (iste; hakiki) Müslüman olursun.



Çok gülme (hayatı gülüp eğlenmekten ibaret sanmak sorumsuzluğuna düşme). Çünkü çok gülmek (hayatı bir oyun ve eğlence olarak algılamak) kalbi öldürür."

(Tirmizi, Ahmed bin Hanbel)