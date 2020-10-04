04.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَوْ تَقُولَ ح۪ينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ ل۪ي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ya da azabı gördüğünde, "Keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam!" diyerek hayıflanmasın."

(Zümer Suresi - 57) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah yedi tür insanı arşının gölgesinde barındıracaktır.

1- Adaletli devlet başkanı,

2- Allah’a ibadet ve itaat ederek yetişen genç,

3- Kalbi mescidlere bağlı kimse,

4- Allah için sevişip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler,

5- Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını, Ben Allah’tan korkarım diyerek reddeden kimse,

6- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse.

7- Kendi başına kaldığında Allah’ı anarak gözyaşı akıtan kimse."

(Buhari, Ezan 36, Müslim, Zekat 91)