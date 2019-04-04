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04.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Nisan 2019 Perşembe 07:25
04.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ

"Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var.

  İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız."

(A'raf Suresi, âyet:41)      (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”

 (Buhârî, Rikâk 28)

 
 
 
 

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 07:25
  1. 04.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. A'raf 41
  3. cehennem
  4. cehennem döşekleri
  5. Nefis

YORUM YAZ

  • Reis HürdolaşReis Hürdolaş6 dk önce
    Kurandaki şu dua da bugünlerdehiç dilimizden düşmemeli:فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَاۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَۙ “Onlar da şöyle dediler: “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!” Yunus Suresi 85Amin

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