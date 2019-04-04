04.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...04 Nisan 2019 Perşembe 07:25
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ
"Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var.
İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız."
(A'raf Suresi, âyet:41) (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”
(Buhârî, Rikâk 28)
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