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İSLAM 04.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

04.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-04 07:58:00 -
04.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَا خَلَقْنَا السَّمَٓاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبٖينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık."

 (Enbiyâ Suresi - 16)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Yüce Allah’ın bu evreni oyun ve eğlence olsun diye, yani anlamsız ve boş yere yaratmadığı bildirilmekte; aksine evren ve ondaki her şeyin yaratılışında hikmetli bir planın var olduğuna ve dolaylı olarak insanların bu hikmeti keşfetmeye çalışması gerektiğine işaret edilmekte; ardından da Allah’ı insanlara benzer bir varlık olarak düşünen putperestlere karşı, O’nun, beşerî özelliklerden olan oyun ve eğlenceyle uğraşma, boş ve anlamsız işler yapma gibi zaaflardan münezzeh olduğu vurgulanmaktadır. O’nun yaratması da anlamlı ve hikmetlidir. Bu âlemin hikmetsiz, gayesiz, boş ve bâtıl olarak yaratılmış olduğunu ancak inkârcılar düşünür (Sâd 38/27). Onlara göre hayat sadece dünya hayatıdır, âhiret hayatı diye bir şey yoktur (Câsiye 45/24).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 669

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İblis, Rabbine 'Senin izzetin ve celâlin üzerine yemin ederim ki ruhları (bedenlerinde) olduğu sürece âdemoğullarını saptırmaya devam edeceğim.' demiş;

Allah da 'İzzetim ve celâlim hakkı için, onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım.' karşılığını vermiştir.”

(İbn Hanbel, III, 29)


(Şeytan resmi temsilidir.)

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