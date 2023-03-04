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İSLAM 04 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

04 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-03-04 07:03:00 -
04 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْاُمُورَ حَتّٰى جَٓاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah’ın iradesi galip geldi."

 (Tevbe Suresi - 48)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

 

Âyette münafıkların bu tutumlarını ilk defa sergilemedikleri, fakat ne yapsalar İslâm mesajının güçlenmesi ve yayılmasını engelleyemedikleri hatırlatılmıştır. Resûlullah’ın Medine’ye geldiği ilk günlerden itibaren münafıkların böyle bir tutum içine girdikleri bilinmektedir; dolayısıyla âyetin genel bir göndermede bulunduğu düşünülebilir (İbn Atıyye, III, 41).
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Bununla beraber tefsirlerde genellikle burada münafıkların Uhud Savaşı’ndaki hıyanetlerine gönderme yapıldığı belirtilmektedir (Taberî, X, 146-148; İbn Âşûr, VI, 219). Hemen Tebük Seferi öncesindeki günlerde münafıkların yaptıkları entrikalara işaret edildiği yorumu da yapılmıştır (Esed, I, 363).

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

يُبْعثُ كُلُّ عبْدٍ على ما مَاتَ علَيْهِ

“Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”

Kaynak: Müslim, Cennet 83

GÜNÜN SÖZÜ:

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