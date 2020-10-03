  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 03.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-03 07:13:00 -
03.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا ف۪ي نُفُوسِكُمْۜ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُوراً 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Kalplerinizdekini en iyi bilen rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri     bağışlayıcıdır."

 (İsrâ Suresi - 25)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Kuşkusuz ibadet ve ana babaya saygı her şeyden önce bir kalp ve gönül işidir. İbadet ve itaat, insanın içindeki inanç, istek, sevgi ve bağlılıktan kaynaklanırsa bir değer taşır. Âyette “Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir” ifadesiyle bu hususa işaret edilmiştir.

Öyleyse insan öncelikle ruhen “sâlih” olmalı, yani ruhunda güzel duygular, niyetler geliştirmeli, iç dünyasını düzeltmelidir. O zaman Allah bu şekilde iç dünyasındaki yanlışları silip atanlara af ve mağfiretiyle muamele edecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 478

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır."

(Müsned, II/492)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan geri adım attı
Gündem

Ermenistan geri adım attı

İşgalci Ermenistan’ın 6 gün önce başlattığı çatışmalarda şok bir gelişme yaşandı. Ermenistan verdiği kayıplardan sonra geri adım atarak, ate..
Libya'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan Türkiye açıklaması

Libya Dışişleri Sözcüsü Muhammed Kablavi, Birleşmiş Milletler'in, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesin..
Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü
Yerel

Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü

Samsun’da bir şahıs, evinin önünde dayısın oğlu tarafından silahla öldürüldü.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay