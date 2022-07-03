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İSLAM 03.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-03 05:04:00 - 2022-07-03 05:08:36
03.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَٓاؤُ۬هُ جَهَنَّمُ خَالِداً فٖيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظٖيماً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır."

 (Nisâ Suresi - 93)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

“... Cezası, içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir” ifadesi, Ehl-i sünnet âlimleri tarafından “uzun süre kalmak üzere” şeklinde te’vil edilmiş, böyle anlaşılmıştır. Çünkü birçok âyet ve hadiste bir kimse İslâm’dan çıkıp inkâra sapmadıkça ne kadar büyük bir günah işlerse işlesin cezasını çektikten sonra cehennemden çıkacağı ve cennete gireceği ifade edilmektedir (meselâ bk. Nisâ 4/48). Buna karşılık, büyük günah işleyenlerin kâfir olup cehennemde ebedî kalacaklarını ileri süren Hâricîler’le bunların imandan çıkacaklarını, fakat küfre de girmeyeceklerini, bununla beraber cehennemde devamlı kalacaklarını iddia eden Mu‘tezile bu âyetin zâhirine dayanmışlardır.

Büyük günah işleyenlerin tövbelerinin kabul edileceği inancı bu üç grup tarafından paylaşılırken başta İbn Abbas olmak üzere birkaç âlim, haksız olarak adam öldüren kimsenin tövbesinin kabul edilmeyeceğine kani olmuşlar; konumuz olan âyetin, küfür dahil her günahın tövbesinin makbul olacağını ifade eden nasları nesih veya tahsis ettiğini (bu ağır cinayeti işleyenleri dışarıda bıraktığını) ileri sürmüşlerdir (Buhârî, “Tefsîr”, 4/16). İslâm âlimlerinin çoğunluğunca benimsenmiş olan bir kurala göre usulüne uygun te’vil ve yorumlama yoluyla da olsa bir âyetin hükmünün geçerliliğini koruduğunu kabul etmek, hükmünün kaldırılmış veya sınırlandırılmış olduğunu (nesih veya tahsis edildiğini) ileri sürmekten önce gelir. Birçok âyet ve hadiste yalnızca küfür/şirk istisna edilerek (meselâ bk. Nisâ 4/48, 116) geri kalan günahların tövbe ile ortadan kalkacağı, silineceği ifade edilmektedir. Şu halde üzerinde durduğumuz, bunlarla çelişir gibi gözüken âyeti de “tövbe etmediği takdirde” veya “cezalandırıldığı takdirde” şeklinde anlayarak diğerleriyle bütünleştirmek mümkündür.

Kasten adam öldüren kimselere uygulanacak dünya cezası kısastır. Maktulün ailesinin tamamı veya bir kısmı kısastan vazgeçer yahut tazminat karşılığında sulha razı olurlarsa kısas cezası düşer ve diyet devreye girer. Kasten öldürme suçunda diyeti, katilin âkılesi değil kendisi öder (bk. Bakara 2/178-179).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 117-118

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"İki Müslüman birbiri ile karşılaşıp birisi diğerine selam verdiğinde, bunların Allah’a en çok sevimli olanı, arkadaşına daha çok güler yüz gösterendir.

Birbirleri ile samimiyet içinde tokalaştıklarında ise, Allah, onların üzerine ilk elini uzatana doksan, diğerine de on rahmet olmak üzere yüz rahmet indirir."

(Hakim Tirmizî, Nevâdirü'l-Usûl, 245)

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allahın büyük olarak bildirdiği kırmızı çizgilerini görmezden gelenin dini olamaz Bunlar Allahı büyüklemenin ve cennete girmenin şartıdır. Bunlar öyleki en önemli namus ve şeref korunması gereken gerçek emanettir Canından değerlidir. Domuz yemenin ruhsatınıda Küfre bulaşmanın cevazınıda o bildirmiştir Küfür ancak zorlama iledir. Tövbe nin şartı bellidir Bilmeden işlenen sonrasında af dilenene ve uzaklaşılan durumlar içindir. Yahudiler biz az yanar çıkarız dediler. Şirk topluluğunun cehennemein affı söz konusu olmayan cehennem ehli oldular Bu Allahın son geçerli kıldığı dine islama imana çağrısından sonra kesinleştir. Büyük günahların cezası genelde Allaha havale etmek bir an önce öldürmektir yani Dünyadaki ölüm cezası onun günahının kefareti değildir.
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