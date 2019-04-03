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03.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:54
03.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوا بِه۪ۜ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.

(Mülk Suresi, âyet:13)      (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah sizin mallarınıza ve şekillerinize bakmaz; fakat O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar."

(Müslim, Birr, 33; Ibn Mâce, Zühd, 9)

 

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 07:54
  1. 03.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Mülk 13
  3. sözü gizlemek
  4. sözü açıklamak
  5. kalplerde gizlenen

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