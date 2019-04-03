03.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...03 Nisan 2019 Çarşamba 07:54
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوا بِه۪ۜ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.
(Mülk Suresi, âyet:13) (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Allah sizin mallarınıza ve şekillerinize bakmaz; fakat O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar."
(Müslim, Birr, 33; Ibn Mâce, Zühd, 9)
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