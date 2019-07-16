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‘03 Tarık’tan RTÜK’e çağrı; “Radyolara türkü kotası konsun”

2000 yılında yayınlanan bir televizyon programında tanınan ardından müziğe yönelen Tarık Ata Şimşek, katıldığı radyo programında RTÜK’e çağrıda bulunarak “Nasıl ki medyada zorunlu kamu spotları varsa, radyolarda da 100 şarkı içinde 10 tane de türkü yayını yapılsın şeklinde bir kural olsun” dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 13:40
‘03 Tarık’tan RTÜK’e çağrı; “Radyolara türkü kotası konsun”

2000 yılında yayınlanan bir televizyon programında tanınan ardından müziğe yönelen Tarık Ata Şimşek, katıldığı radyo programında RTÜK’e çağrıda bulunarak “Nasıl ki medyada zorunlu kamu spotları varsa, radyolarda da 100 şarkı içinde 10 tane de türkü yayını yapılsın şeklinde bir kural olsun” dedi.


2000 yılında yayınlanan bir televizyon programın “03 Tarık” olarak tanınan ve şöhret yakaladıktan kariyerine müzikle devam eden Tarık Ata Şimşek, müzik çalışmalarını ve yeni şarkısı ‘Canparem’i TRT FM’de Michael Kuyucu’ya anlattı. Bir Bodrum Güzellemesi olan ‘Canparem’ adlı şarkısının hemen ardından sonbaharda yine türkü formunda bir şarkı yayınlayacağını söyleyen Tarık, “Dönem dönem müzik dünyasından uzak kaldım ama ben müziği hep sevdim ve ürettim. Allah bana son nefesime kadar müzik yapmayı nasip etsin” diyerek müzik piyasasından ki çalışmalarına devam edeceğini söyledi.


Türk Halk Müziğinin eskisi kadar rağbet görmediğinden yakınan Tarık, “türkülerin öne çıkmasını istemeyenler var” diyerek ilginç bir iddiada bulundu. Tarık ile Michael Kuyucu’nun programına sosyal medya paylaşımlarıyla katılan binlerce müzik dinleyicisi RTÜK’ün radyo ve televizyonlara türkü yayınlaması için yaptırımda bulunması talebinde bulundu.


“Piyasa ve medya türkü yapanların öne çıkmasını istemiyor”


İlk hiti ‘Suna’ ve ‘Of Deli Gönül’den bu yana ürettiği tüm şarkılarda türkü formundan faydalanan Tarık, Michael Kuyucu’ya Türkiye’de medyanın ve özellikle radyoların türkülere hak ettiği değeri vermediğinden yakındı. Tarık: “Hepimiz türkülerle büyüdük. Piyasa maalesef türkü yapanların öne çıkmasına izin vermiyor. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Türkiye’de yaşıyoruz ama popüler müzik çalan radyolarda türkü çalmama gibi bir eğilim var. Bu neden oluyor? İnsan yayın akışının içine on parçadan bir tane de türkü koymaz mı? Radyolarda yayınlanan pop şarkılarında renk yok, hep tek düze bir müzik yayını içinde gidiyor her şey, sonumuz hayırlı olsun.” Diyerek türkülerin medyada ve özellikle radyo kanallarında yer bulamasını eleştirdi.


RTÜK’e çağrı: Türkü kotası konsun


Tarık, program sırasında Michael Kuyucu’ya “Aslında şöyle bir kota konsa. Mesela nasıl ki medyada zorunlu kamu spotları varsa, radyolarda da 100 şarkı içinde 10 tane de türkü yayını yapılsın şeklinde bir kural olsa. Bu kültürümüzü türkülerimizi korumak adına yapılsın. Tabii ki zorlama ile olur mu bilmiyorum ama bu tarz bir şeyler yapmak lazım. İnsanlar dinlemeye dinlemeye türkülerimizden uzaklaşacaklar. Buda türkülerimizin geleceği adına çok kötü bir durum” diyerek RTÜK’ün bir dönemler zorunlu hale getirdiği radyo ve televizyonların belirli oranda Türkçe müzik yayını yapma kuralını tekrar gündeme getirdi. Tarık’ın bu önerisine sosyal medya üzerinden oldukça yoğun ilgi geldi ve türkü severler RTÜK’ün radyo ve televizyon kanallarına belirli oranda türkü yayını yapma zorunluluğu getirmesi çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:40
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