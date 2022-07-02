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İSLAM 02.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

02.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-02 04:58:00 -
02.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?"

 (Mü'minûn Suresi - 115)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder. Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetimin en hayırlıları, görüldüklerinde Allah hatırlanan kimselerdir.

 En şerlileri ise, söz götürüp getiren, birbirini seven insanların arasını açan, suçsuz ve masumlara   sıkıntı vermeyi meslek edinen kimselerdir."

 (Müsned, IV/277


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Yorumlar

Kafkas kartal

Günün ayet ve hadisi! Gayet yerinde ve çok güzel. Mealler biraz yetersiz boyutta!birde kullanılan figür ve resimler tabiat ortamından seçilse daha isabetli olur...
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