02 Ocak 1995: Adı yolsuzluklara karışan İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel'in hapis cezası kesinleşti

02 Ocak 1936: Soyadı kanunu yürürlüğe girdi

Soyadı Kanunu, her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren 2525 sayılı kanundur. İsviçre'den alınarak düzenlenen kanun, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 2 Ocak 1935′te yürürlüğe girmiştir.







02 Ocak 1975 Türkiye Radyoları TRT1, TRT 2, TRT 3 adıyla üç kanaldan yayın yapmaya başladı











02 Ocak 1995: Adı yolsuzluklara karışan İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel'in 8,5 yıllık hapis cezası kesinleşti

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 1989 yılı yerel seçimlerinde birçok büyük kentin yanı sıra İstanbul'da da belediye seçimlerini kazanmıştı. Ancak Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı, 1993'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) patlak veren skandalla sarsılmıştı.

İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel, sekreteri Feray Karvar'la ilişki yaşamaya başlamış, 22 yıllık eşinden boşanmak için 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ancak Göknel, eşine 'Herhangi bir açıklama yapmadan sessiz sedasız boşanmak' şartını koşmuştu. Bu durumdan hoşnut olmayan Nurdan Erbuğ, eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı.

Göknel'in, paravan şirketler kurulmasını sağladığı ortaya çıkmış, bu şirketlerin de İSKİ'nin açtığı klor alımı ihalelerine girdiği belirlenmişti. Paravan şirketler üzerinden, değerinin kat ve kat fazlasına klor alımı gerçekleştirilmiş gibi gösterilerek büyük menfaat elde edilmişti.





