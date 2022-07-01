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İSLAM 01.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

01.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-01 05:07:00 -
01.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَٓا اُو۫تٖيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزٖينَتُهَاۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقٰىؕ اَفَلَا تَعْقِلُونَࣖ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir.

 Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

 Aklınızı kullanmaz mısınız?"

 (Kasas Suresi - 60)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Mekke müşriklerine hitap edilerek onların sahip olduğu dünya nimet ve ziynetlerinin geçici, Allah’ın âhirette vereceği nimetlerin ise daha hayırlı ve kalıcı olduğu ifade edilmekte, ardından da 62. âyette bu iki farklı nimetten faydalanacak olan iki grup mukayese edilmektedir.

Bu mukayesede, dünyevî sıkıntılara göğüs gererek kararlı bir şekilde doğru yolda yürüyüp bu sayede Allah’ın kendilerine vaad ettiği âhiretteki kalıcı ve güzel nimetlere kavuşacak olanların orada mutlu bir hayat yaşayacaklarına; dünyanın geçici zevklerine aldanıp da âhireti unutanların, kendilerine bahşedilen dünyevî nimetleri kaybetme korkusuyla inanç ve yaşayışta haktan sapanların, böylece o nimetleri kötüye kullananların, nihayet nimetleri Allah’tan başka güçlere isnat ettikleri için Allah huzurunda yargılanacak olanların da mutsuz ve bedbaht olacaklarına işaret edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 240

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah’ım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve âhiret azabından sana sığınırım.”

(Müslim, Zikir ve Dua, 74-76)


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