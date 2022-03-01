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Tarih 01.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi
Tarih

01.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-03-01 07:43:00 -
01.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبٖينٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin, o sizin apaçık düşmanınızdır."

(Zuhruf Suresi - 62)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Yüce Allah kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azâblısına hitaben:

'Eğer dünya her şeyiyle senin olsaydı, şu azaptan kurtulmak için fidye olarak verir miydin?'

diye soracak. Adam, 'Evet fidye verirdim.' diyecek. Bunun üzerine Yüce Allah:

'Sen Âdem'in sulbünde iken ben senden bundan daha kolay olanını istemiştim: Bana hiçbir şeyi ortak kılmamanı istemiştim. Fakat sen bana ortak kılmaya devam edip durdun.' buyuracaktır.

(Buhari, Rikak 51)

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