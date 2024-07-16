0 KM araçtaki regülasyon kaynaklı kampanya furyası 2. elde beklentileri sonbahara bıraktı

2024 yılı Haziran ayı 0 km otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre %5,3 azalarak 106.238 adet oldu. 7 Temmuz’da devreye giren güvenlik donanımı yönetmeliği nedeniyle düzenlenen kampanyaların da etkisiyle öne çekilen taleple geçen aya göre satışlarda %6 artış kaydedildi. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti. Yılın başında 0 km araç pazarında daralma öngörülmüşken, ilk 6 ayda gerçekleşen rakamlara göre toplam satışların bu yıl da 1 Milyon adedin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2. el oto pazarında ise 15 yaş ve 350.000 km’ye kadar olan Haziran ayındaki araç satışları geçen aya göre %3, geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre %13 geriledi. Yılın ilk 6 ayına göre 2023 yılı ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda ise %14 seviyesinde düşüş gözlendi. Geleneksel olarak yaza giriş ve Kurban Bayramı etkisiyle hareketlilik bekleyen 2. el oto satıcıları, 0 km araç kampanyaları, yüksek seviyedeki kredi faiz oranları ve finansmana ulaşımın zorlaşması sebebi ile hedeflenen rakama ulaşamadıklarını ifade ettiler.

Geçmiş dönemde fiyatlar üzerinde oluşan köpüğün kalkmasına karşın, mevcut 0 km araç kampanyaları ve bulunabilirliğin artmasıyla birlikte, 0 km araç ile 2. el oto fiyatları arasındaki fiyatları makasın tekrar daralmasının da etkisiyle, 2. el oto satışları beklentileri karşılayamadı. Ayrıca, yerli üretim otomotiv markaları için güvenlik donanımı yönetmeliğine uyum tarihinin 31 Ağustos 2024’e uzatılması da 2. el oto pazarında beklenen hareketliliğin Eylül ayı ve sonrasına ertelenmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

Rapordaki tespitlere göre;

İkinci El Araç Piyasasında Umutların Sonbahara Ertelendiği Görüşü Hakim Olmaya Başladı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aracını Satmak İsteyen Bireysel Satıcıların İkinci El Pazarındaki Payı Giderek Artıyor!

Mevcut ekonomik koşullardaki kredi ve mevduatlardaki yüksek faiz oranları ile sıfır araç kampanyaları, ikinci el aracını satarak nakde dönmek isteyen bireysel satıcıların oranını artırdı. Mart ayında pazarda %65 olan bireysel satıcı payı, Haziran ayında %68’e yükseldi.

İkinci El Araçta Tüm Yaş Gruplarında Satış Süreleri Uzarken, Fiyat Durgunluğu Tüm Segmentlerde Devam Ediyor!

2023 Mayıs ayında döviz cinsinden zirve yapan ikinci el araç fiyatları, yılbaşından bu yana yatay seyrini koruyor. Yüksek faiz oranları, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve sıfır araç kampanyaları, ikinci elde satış sürelerinin uzamasına neden oldu.