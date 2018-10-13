THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

0-6 yaş evinde güvende değil

Mini mini masumları canımızdan çok seviyoruz ama, acaba onların can güvenliği için gereken tedbirleri alıyor muyuz?

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:24
0-6 yaş evinde güvende değil

Maalesef “evet” diyebilen çok az. Çocuklarda görülen kazaların büyük kısmı evde meydana gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde ev kazaları, özellikle okulöncesi 0-6 yaş döneminde çeşitli yaralanmalara, sakatlanmalara ve ölümlere yol açması açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Öncelikle mutfak, banyo, çocuk odası, ebeveyn yatak odası, salon/oturma odası, bahçe, ortak mekânlardan sırasıyla; kapılar ve pencereler, merdivenler ve balkonlar ile elektrik güvenliği tek tek dikkat edilecek alanlar ve konular. Mutfak ise ev kazalarının en fazla görüldüğü alanlardan biri.. Kızgın yağlar, kaynayan sıvı içecek ve yiyecekler, çocukların üzerine sıçrayabilir veya meraklı bir çocuk, sıcak bir yemeği veya kaynayan çaydanlığı ocağın üzerinden çekip üstüne devirebilir veya elektrikli bir ev aletinin içine elini sokabilir. Ebeveynin mutfakta yaptığı işleri taklit etmeye kalkar, meşguliyet içinde olan ebeveynin dikkati bölünür ve çocuğu daha az kontrol etmeye başlar ki bu da çocuğun kaza riskinin artmasına sebep olur. Ancak güvenlik açısından yapılacak bazı küçük tasarımlar ve bilinçli yapılacak düzenlemeler ile potansiyel kazaları en aza indirmek mümkün olabilecektir.
Klozet kapağı için güvenlik önlemi alınmış. Fakat çöp tenekesi için unutulmuş.

Amerika’da her yıl 150-200 çocuk banyoda can veriyor

Banyo için akla gelebilecek her kolaylığa, güzelliğe hevesleniyoruz. Su kıtlığı yaşanan bir dünyada “Benim banyomda bu koskoca küvetin işi ne?” diyebilen çok az.. Müteahhidin gözboyamasına zaten eli mahkûm! Öte yandan ya miniklerin can güvenliği?.. Küvet, klozet içindeki su ve kova içerisinde biriktirilen sular, haşlayabilecek ısıdaki kaynar sular, sert ve kaygan zemin, zehirlenmeye sebep olabilecek, ilgi çekici renk ve şekillerdeki makyaj malzemeleri, tıraş bıçakları, saç kurutma ve tıraş makinesi gibi elektrikli aletler ile tuvalet klozetleri ve kapakları, boğulma, haşlanma ve sıkışma başta olmak üzere çocuklar için çeşitli tehlike kaynaklarıdır. Yapılacak uygun tasarım ve düzenlemeler ile tehlikeleri en aza indirmek mümkün olabilecektir. Amerika'da her yıl 150-200 çocuk banyodaki birikmiş sulardan dolayı boğularak hayatlarını kaybetmektedir.

● Boğulma

● Sıcak su yanma ve haşlanmaları

● Düşmeler ve kaymalar

● Çocuğun tuvalette kilitli kalması

● Çocuğun banyo penceresinden dışarıya tırmanması

● Zehirlenme

● Kırık cam veya keskin objelerden dolayı yaralanma

Minikleri mutfakta bekleyen en büyük tehlike ocak! Ve ocağın üstündekiler!.. Tabii kaygan zemin, kolayca açılabilecek içi çatal bıçak benzeri şeylerle dolu çekmeceler, kırılabilecek şişeler kavanozlar.. Elektrik aksamı, bütün evde olduğu gibi burada da sinsi bir şekilde meraklı bir miniği bekliyor olabilir. Mutfakta neler mi olabilir diyorsunuz. Bakın bunlar olabilir:

● Yanıklar ve haşlanmalar

● Yangın

● Zehirlenmeler

● Düşmeler ve kaymalar

● Yaralanma, incinme ve kesikler

● Elektrik çarpması

● Boğulmalar

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:24
  1. çocuk
  2. ev güvenliği
  3. ev kazaları
  4. çocuklu evde dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    0-6 yaş evinde güvende değil
    1. 0-6 yaş evinde güvende değil
    2. Bebekler için ‘ek gıda’
    3. Dışişleri'nden İsrail'e kınama!
    4. Okul müdürü, görev başında kalp krizi..
    5. Sirkenin öyle kullanım alanları var ki!
    6. Burdur'da muvazzaf astsubay FETÖ'den..
    7. Su pompasını tamir ederken elektrik..
    8. Van'da kanser köpeğe kemoterapi
    9. Dışişleri'nden Afganistan’daki terör..
    10. ‘Sen - ben..’ idik ‘BİZ’ olduk
    11. Manisa'da tomobil uçuruma yuvarlandı:..
    12. Azerbaycan'da Rusça tartışması:..
    13. Malezya'da ara seçimin galibi İbrahim
    14. Bakan Ruhsar Pekcan: Teşviklerimizle..
    15. Kocaman ile ilgili bomba açıklama
    16. İranlı kadın vekillerden, Ruhani'ye..
    17. Dışişleri'nden Afganistan'daki terör..
    18. Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü,..
    19. Azerbaycan mahkemesinden skandal..
    20. Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!