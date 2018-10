0-6 yaş evinde güvende değil

Maalesef “evet” diyebilen çok az. Çocuklarda görülen kazaların büyük kısmı evde meydana gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde ev kazaları, özellikle okulöncesi 0-6 yaş döneminde çeşitli yaralanmalara, sakatlanmalara ve ölümlere yol açması açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Öncelikle mutfak, banyo, çocuk odası, ebeveyn yatak odası, salon/oturma odası, bahçe, ortak mekânlardan sırasıyla; kapılar ve pencereler, merdivenler ve balkonlar ile elektrik güvenliği tek tek dikkat edilecek alanlar ve konular. Mutfak ise ev kazalarının en fazla görüldüğü alanlardan biri.. Kızgın yağlar, kaynayan sıvı içecek ve yiyecekler, çocukların üzerine sıçrayabilir veya meraklı bir çocuk, sıcak bir yemeği veya kaynayan çaydanlığı ocağın üzerinden çekip üstüne devirebilir veya elektrikli bir ev aletinin içine elini sokabilir. Ebeveynin mutfakta yaptığı işleri taklit etmeye kalkar, meşguliyet içinde olan ebeveynin dikkati bölünür ve çocuğu daha az kontrol etmeye başlar ki bu da çocuğun kaza riskinin artmasına sebep olur. Ancak güvenlik açısından yapılacak bazı küçük tasarımlar ve bilinçli yapılacak düzenlemeler ile potansiyel kazaları en aza indirmek mümkün olabilecektir.

Klozet kapağı için güvenlik önlemi alınmış. Fakat çöp tenekesi için unutulmuş.

Amerika’da her yıl 150-200 çocuk banyoda can veriyor



Banyo için akla gelebilecek her kolaylığa, güzelliğe hevesleniyoruz. Su kıtlığı yaşanan bir dünyada “Benim banyomda bu koskoca küvetin işi ne?” diyebilen çok az.. Müteahhidin gözboyamasına zaten eli mahkûm! Öte yandan ya miniklerin can güvenliği?.. Küvet, klozet içindeki su ve kova içerisinde biriktirilen sular, haşlayabilecek ısıdaki kaynar sular, sert ve kaygan zemin, zehirlenmeye sebep olabilecek, ilgi çekici renk ve şekillerdeki makyaj malzemeleri, tıraş bıçakları, saç kurutma ve tıraş makinesi gibi elektrikli aletler ile tuvalet klozetleri ve kapakları, boğulma, haşlanma ve sıkışma başta olmak üzere çocuklar için çeşitli tehlike kaynaklarıdır. Yapılacak uygun tasarım ve düzenlemeler ile tehlikeleri en aza indirmek mümkün olabilecektir. Amerika'da her yıl 150-200 çocuk banyodaki birikmiş sulardan dolayı boğularak hayatlarını kaybetmektedir.

● Boğulma

● Sıcak su yanma ve haşlanmaları

● Düşmeler ve kaymalar

● Çocuğun tuvalette kilitli kalması

● Çocuğun banyo penceresinden dışarıya tırmanması

● Zehirlenme

● Kırık cam veya keskin objelerden dolayı yaralanma

Minikleri mutfakta bekleyen en büyük tehlike ocak! Ve ocağın üstündekiler!.. Tabii kaygan zemin, kolayca açılabilecek içi çatal bıçak benzeri şeylerle dolu çekmeceler, kırılabilecek şişeler kavanozlar.. Elektrik aksamı, bütün evde olduğu gibi burada da sinsi bir şekilde meraklı bir miniği bekliyor olabilir. Mutfakta neler mi olabilir diyorsunuz. Bakın bunlar olabilir:

● Yanıklar ve haşlanmalar

● Yangın

● Zehirlenmeler

● Düşmeler ve kaymalar

● Yaralanma, incinme ve kesikler

● Elektrik çarpması

● Boğulmalar