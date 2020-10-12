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Aktüel Yeni Kuveyt Emiri, Körfez ülkelerinin aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeye devam edecek
Aktüel

Yeni Kuveyt Emiri, Körfez ülkelerinin aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeye devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:49:21 -
Yeni Kuveyt Emiri, Körfez ülkelerinin aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeye devam edecek

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez ülkelerinin aralarındaki ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Emir Sabah'la görüştü. Hacraf, Kuveyt Emiri Sabah'ı KİK adına yeni görevinden ötürü tebrik etti.

Hacraf gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak, "Kuveyt Emiri bana, Körfez ülkelerinin aralarındaki ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül Salı günü 91 yaşında hayatını kaybetmiş, Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu duyurmuştu.

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