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Aktüel

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden "Sokotra ilinde gerginliği durdurma" kararı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:03:05 -
Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden "Sokotra ilinde gerginliği durdurma" kararı

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Sokotra ilinde hükümet güçlerine karşı gerginliği durdurma kararı aldığını açıkladı.

GGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kararın, toplumun ileri gelen şahsiyetlerinden bazılarının çağrısı üzerine ve ramazan ayına saygıdan dolayı alındığı öne sürüldü.

GGK güçlerinin mevzilerinde kalacağı, durumu yakından takip edeceği ve meydana gelecek herhangi bir olumsuzluğa usulüne uygun bir şekilde müdahale edeceği belirtilen açıklamada, GGK'nın tamamen Suudi Arabistan ve BAE'nin yanında olduğu, güvenlik ve istikrarı güçlendirme ile terörle mücadelede Sokotra'daki Suudi Arabistan'a ait güçlerle beraber çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye Sokotra Valisi Remzi Mahrus'u görevden alması yönünde çağrıda bulunuldu.

Yemen hükümeti ile isyancı askerler ve GGK arasında 2 Mayıs'ta imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" gereğince, Hadibu kentindeki tüm askeri noktaların hükümet ve koalisyona bağlı ortak güçlere teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

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