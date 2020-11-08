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Aktüel Yemen ordusu Husilere ait 4 İHA düşürdü
Aktüel

Yemen ordusu Husilere ait 4 İHA düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:12:43 -
Yemen ordusu Husilere ait 4 İHA düşürdü

ADEN (AA) - Yemen ordusu, İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'nın doğusunda milislere ait 4 İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, halk direniş güçlerinin de verdiği destekle Sana'nın doğusundaki Nehem semtinde Husi milislere karşı girdikleri şiddetli çatışmaların üçüncü gününde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ordu güçlerinin Nehem'de Husilere ait 4 İHA'yı düşürdüğü aktarılan açıklamada, milisler arasındaki intihar eylemcilerinin düzenlemeye çalıştıkları saldırıların da bertaraf edildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

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