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Yemen ordusu: Beyda ilinde son on günde 241 Husi militanı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:48:48 -
Yemen ordusu: Beyda ilinde son on günde 241 Husi militanı öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki El-Beyda ilinde son 10 günde çıkan çatışmalar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarında 241 Husi militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Yemen ordusu, Beyda ilinin kuzeyindeki Kaniye cephesindeki çatışmaların on günlük bilançosuna dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu sürede Husilerden 241 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı ve 21 kişinin esir alındığı kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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