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Aktüel

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:25:30 -
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinlilere ait bir iş makinasına zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Nablus’a bağlı Orif Belde Belediye Başkanı Mazin Şahade AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Orif beldesine gece saatlerinde baskın düzenlediğini belirtti.

Şahade, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimcilerin bir iş makinasını da ateşe verdiklerini kaydetti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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