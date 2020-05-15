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Aktüel

Ürdünlü Milletvekili: "Filistinlilerin geri dönüş hakkının alternatifi yok"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 00:05:30 -
Ürdünlü Milletvekili: "Filistinlilerin geri dönüş hakkının alternatifi yok"

AMMAN (AA) - Ürdün Temsilciler Meclisindeki Filistin Komisyonu Başkanı Yahya es-Suud, Filistin halkının vatanına geri dönüş hakkının bir alternatifi olmadığını söyledi.

Milletvekili Suud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin topraklarından tehcir edildiği Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72. yılında, Filistinlilerin devletlerine ve meşru haklarına bağlılıklarının arttığını belirtti.

"Geri dönüş hakkının alternatifi yok. İşgal, süresi ne kadar uzarsa uzasın bitecek." diyen Suud, direnişin Filistin halkını korumak için başvurulan meşru bir hak olduğunu ifade etti.

Arap ülkelerine, uluslararası insan hakları kuruluşlarına ve uluslararası topluma, çalınan haklarını geri alabilmesi için Filistin halkının yanında durma çağrısı yapan Suud, İsrail'in saldırgan tavrını sürdürdüğünü ve en son Batı Şeria'yı ilhak planını açıkladığını hatırlatarak, bu yaptıklarıyla bölgede şiddeti tırmandıracağını kaydetti.

- 1948'den bu yana dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

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