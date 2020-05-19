Ürdün'de bayram namazları evlerde kılınacak
AMMAN (AA) - Ürdün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazının evlerde kılınması yönünde karar aldı.
Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile yaptığı yazılı açıklamada, "Bayram namazları evlerde kılınacak. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camiler kapalı kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bayram tekbirlerinin camilerden hoparlörler aracılığıyla dışarıya verileceği aktarılan açıklamada, kamu sağlığını korumak için bu kararın alındığı belirtildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 629'a çıktığını duyurmuştu.