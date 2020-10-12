Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek
ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu, Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Şampiyonası'nın, Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliğinde, 12-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenecek şampiyonaya, 2018-2020 yılları arasında uluslararası müsabakalarda yer almış, 2004 ve öncesi doğumlu sporcular katılabilecek.