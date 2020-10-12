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Spor Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek
Spor

Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:46:10 -
Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu, Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Şampiyonası'nın, Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliğinde, 12-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenecek şampiyonaya, 2018-2020 yılları arasında uluslararası müsabakalarda yer almış, 2004 ve öncesi doğumlu sporcular katılabilecek.


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