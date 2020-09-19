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Aktüel Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun açılışında son aşamalara gelindi
Aktüel

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun açılışında son aşamalara gelindi

- Musul'daki Türkiye Vize Başvuru Merkezini ziyaret eden Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı: - "Türkiye vizesi almak kolay. Müracaat etmeden önce merkezin çağrı merkezine telefon edip randevu alın ve seyahat amacınıza göre gerekli evraklar hakkında bilgi edinin" - "Başkonsolosluk için bina kiraladık. Onarım ve güvenlik projelerimizi hazırladık. Bu çalışmalar son aşamasına geldi"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:07:34 -
Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun açılışında son aşamalara gelindi

MUSUL (AA) - Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesi nedeniyle kapanan konsolosluğun yeniden açılması için son aşamaya gelindiğini belirtti.

Küçüksakallı, Musul kent merkezinde faaliyete geçen Türkiye Vize Başvuru Merkezini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vize merkezinin faaliyete geçmesinin Musul halkı için önemli bir hizmet olduğunu belirten Küçüksakallı, vizenin nasıl alınacağı hakkında şunları söyledi:

"Türkiye vizesi almak kolay. Müracaat etmeden önce merkezin çağrı merkezine telefon edip randevu alın ve seyahat amacınıza göre gerekli evraklar hakkında bilgi edinin. Müracaat sırasında da turistik, tedavi, iş, ticaret, eğitim gibi seyahat amacınızı belirtin. Vize bir yıl geçerlidir, dolayısıyla vize müracaatlarını son ana bırakmayın.”

- "Musul açılımı başlattık"

DEAŞ'ın kenti ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kapalı olan konsolosluğun yeniden açılmasına ilişkin bilgi veren Küçüksakallı, gelinen aşama hakkında şunları aktardı:

"Başkonsolosluk için bina kiraladık. Onarım ve güvenlik projelerimizi hazırladık. Bu çalışmalar son aşamasına geldi. Ancak her yerde olduğu gibi koronavirüs salgını iş süreçlerini yavaşlattı. Ülkemizle Musul arasındaki yolları yeniden açıyoruz. Şimdi, Türkiye Maarif Vakfı ilk adımını attı. TİKA, Ticaret Ateşeliği, Kızılay gibi resmi kurumlar bunu takip edecektir.

Özel sektör ve yatırımcılar bu yolu izleyecektir. Musul’un yeniden ayağa kalkması için Türkiye resmi ve özel sektör kuruluşlarıyla destek olmaktadır. Bu tarihi bir sorumluluktur. Bir bakıma Musul açılımı başlattık. Bunun önümüzdeki dönemde ivme kazanacağına inanıyorum.”

Küçüksakallı, vilayetteki yerel temsilcilerle yaptığı görüşmede terör örgütü PKK'nın Musul'daki faaliyetleri hakkında bilgi aktardığını belirterek, Türkiye'nin, Irak’ı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığı, Irak’ın egemenliğine saygı gösterdiği ancak Sincar’daki PKK faaliyetlerinin sadece Türkiye’ye değil Irak ve Musul’a da zarar verdiğini anlattığını söyledi.

Başkonsolos. Musul Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Musul Üniversitesi Araştırma Hastanesini de ziyaret ederek burada yetkililerle görüştü.

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