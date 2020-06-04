Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine destek için gönderdiği tıbbi cihazlar Gazze'ye ulaştı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Türkiye'nin gönderdiği PCR cihazlarının teslim alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine destek için Gazze'ye gönderdiği iki adet PCR cihazının teslim alındığını belirtti.



Kudra, "Türkiye Cumhurbaşkanlığına, hükümetine ve halkına Filistin'e verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz." dedi.



Türkiye'nin, Filistin'in Kovid-19 mücadelesine destek için işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye, 30 Nisan'da gönderdiği yardımlar 5 Mayıs'ta Filistin Sağlık Bakanlığına ulaşmıştı.

15 tonluk yardım paketinde 40 bin PCR test kiti, 4 PCR cihazı, 100 bin N95 maske, 40 bin koruyucu tulum, 100 bin çift eldiven, 2 bin oksijen maskesi (nebulizatör), 20 bin nazal kanül, 2 ton el dezenfektanı ve 20 bin koruyucu gözlük bulunuyordu.