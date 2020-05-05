Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'de 500 gıda kolisi dağıttı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki ihtiyaç sahibi ailelere bugün 500 gıda kolisi dağıttı.

Gıda kolilerinin dağıtımı, Tecdid Hayır İşleri Kurumunun Aden'deki merkezinde Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak, Yemen tarafından Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Belfakih ve Aden'deki İstinaf Mahkemesi Başkanı Fehim el-Hadrami gözetiminde gerçekleşti.

Delegasyon Başkanı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın bugün Aden'deki ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıttığını söyledi.

Aydın, gıda kolisi dağıtımının gelecek günlerde de ülkenin doğusundaki Marib, güneyindeki Ebyen, Lahic, kuzeyindeki El-Mahvit, güneybatısındaki Taiz illerinde yapılacağını belirtti.

- 5 bin gıda kolisi dağıtılacak

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Aydın, dün yaptığı açıklamada Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler ile sığınmacılara 5 bin gıda kolisinin dağıtılacağını dile getirmişti.

Kampanya kapsamında, dün Ed-Dali ilinden Aden'e göç edenlere gıda kolisi ulaştırıldığını belirten Aydın, gıda kolilerinin Türkiye'nin, özellikle ramazan ayında Yemen'in tüm bölgelerindeki savaş mağdurlarının sıkıntılarını hafifletmek adına insani yardımların ulaştırılması isteği çerçevesinde dağıtıldığını söylemişti.



Türk Kızılay, 29 Nisan'da da Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler için yaklaşık 9 bin gıda kolisinden oluşan bir yardım kampanyası başlatmıştı.



- Yemen'deki insani kriz



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.



BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.