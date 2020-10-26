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Aktüel Tunus'ta üç gün içinde Kovid-19 kaynaklı 164 kişi öldü
Aktüel

Tunus'ta üç gün içinde Kovid-19 kaynaklı 164 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:40:57 -
Tunus'ta üç gün içinde Kovid-19 kaynaklı 164 kişi öldü

TUNUS (AA) - Tunus, son üç günde 3 bin 600 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve 164 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca 164 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 600 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 52 bin 975'e yükseldi.

Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı toplam can kaybının 983'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerindeki yoğun bakım yataklarının yüzde 80'inin Kovid-19 hastalarıyla dolu olduğunu açıklamıştı.

Tunus'ta Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle Başbakan Hişam el-Meşişi, valilere sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisi vermişti. Başkent Tunus ve çevresindeki idari merkezler olmak üzere 7 ayrı vilayette koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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