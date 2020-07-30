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Aktüel

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi: "Süreci hızlandıracak önerilere açığım"

Yeniakit Publisher
2020-07-30 21:44:10 -
Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi: "Süreci hızlandıracak önerilere açığım"

TUNUS (AA) - Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, hükümeti kurma sürecini hızlandıracak her türlü öneriye açık olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Meşişi, Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Said'e hükümet kurma çalışmaları ve yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Meşişi, "Tunusluların taleplerini karşılayacak ve yeni hükümeti kurma sürecini hızlandıracak her türlü öneriye açığım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.


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